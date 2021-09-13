Матвеева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2021

Дата смерти

22.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1948

Дочь: Колобкова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.10.1954

Сын: Матвеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Иван Никитич

Смерть
22.11.2015
Рождение
13.09.2021

Отец: не указан

Мать: не указана