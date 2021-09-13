Матвеева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.2021
Дата смерти22.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1948
Дочь: Колобкова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитич
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.10.1954
Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Иван Никитич
Смерть
22.11.2015
Рождение
13.09.2021
Отец: не указан
Мать: не указана