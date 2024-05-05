Типакина Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.2021
Дочь: Матвеева (Типакина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Типакин Александр Андреевич
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно