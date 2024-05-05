Типакина Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Типакина Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.2021

Дочь: Матвеева (Типакина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Типакин Александр Андреевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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