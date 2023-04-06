Никифоров Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Никифоров Никита Пиминович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Никифоров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никифоров Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Никифоров Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Смерть
Неизвестно