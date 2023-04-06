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Никифоров Григорий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Никифоров Никита Пиминович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Никифоров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Никифоров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Никифоров Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Смерть
Неизвестно
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