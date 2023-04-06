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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Никифоров Федот Никитич

Отец ребёнка: Никифоров Никита Пиминович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Никифоров Григорий Никитич

Отец ребёнка: Никифоров Никита Пиминович

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Никифоров Устин Никитич

Отец ребёнка: Никифоров Никита Пиминович

Торговище
Рождение ребёнка
1757

Сын: Никифоров Фома Никитич

Отец ребёнка: Никифоров Никита Пиминович

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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