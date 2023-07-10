Евдокия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Патрин Федор Потапович

Отец ребёнка: Потап Митрофанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Стафей Потапович

Отец ребёнка: Потап Митрофанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Митрофанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Смерть
Неизвестно
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