Евдокия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Потап Митрофанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Стафей Потапович
Отец ребёнка: Потап Митрофанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Митрофанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Смерть
Неизвестно