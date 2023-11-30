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Куракин Борис Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.08.1676

Дата смерти

28.10.1727

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1676

Отец: Куракин Иван Григорьевич

Мать: Куракина Федосья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Бракосочетание
1691

Жена: Куракина Ксения Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1696

Дочь: Голицына Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Куракина Ксения Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
13.08.1697

Сын: Куракин Александр Борисович

Мать ребёнка: Куракина Ксения Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.11.1699

Жена: Куракина Мария Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1700

Сын: Куракин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Куракина Мария Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Куракин Василий Борисович

Мать ребёнка: Куракина Мария Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1703

Дочь: Бутурлина Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Куракина Мария Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1725
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Присвоен гражданский чин: действительный тайный советник.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.10.1727
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