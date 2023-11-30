Куракин Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения02.08.1676
Дата смерти28.10.1727
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1676
Титул: князь.
Бракосочетание
1691
Рождение ребёнка
01.01.1696
Дочь: Голицына Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Куракина Ксения Фёдоровна
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
13.08.1697
Сын: Куракин Александр Борисович
Мать ребёнка: Куракина Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
?.11.1699
Жена: Куракина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Куракина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Куракин Василий Борисович
Мать ребёнка: Куракина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.12.1703
Дочь: Бутурлина Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Куракина Мария Фёдоровна
Работа или профессия
1725
Присвоен гражданский чин: действительный тайный советник.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1727