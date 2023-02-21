Булгакова (Бушмин) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Бушмин) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Бушмин Поликарп

Мать: Бушмина Евдокия

Смерть
1997
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