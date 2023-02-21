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Булгакова (Бушмин) Татьяна
Булгакова (Бушмин) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1997
Пол
Женский
Отец
Бушмин Поликарп
1900 г.р.
Мать
Бушмина Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Бушмин Поликарп
Мать:
Бушмина Евдокия
Смерть
1997
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