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Романов Иван V Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.08.1666

Дата смерти

29.01.1696

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1666

Отец: Романов Алексей Михайлович

Мать: Романова Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 25.06.1682 по 29.01.1696
Москва, город федерального значения Москва
Титул: Царь России
Бракосочетание
08.02.1684

Жена: Романова Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1689

Дочь: Романова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1690

Дочь: Романова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.07.1692

Дочь: Мекленбург-Шверинская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: царевна.
Рождение ребёнка
17.02.1693

Дочь: Романова Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1694

Дочь: Дмитриева-Мамонова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: царевна
Работа или профессия
Неизвестно
Царь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.01.1696
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен в Архангельском соборе.
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