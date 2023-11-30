Романов Иван V Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1666
Дата смерти29.01.1696
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1666
Место жительства
С 25.06.1682 по 29.01.1696
Титул: Царь России
Бракосочетание
08.02.1684
Рождение ребёнка
31.03.1689
Дочь: Романова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.06.1690
Дочь: Романова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.07.1692
Дочь: Мекленбург-Шверинская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна
Титул: царевна.
Рождение ребёнка
17.02.1693
Дочь: Романова Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.10.1694
Дочь: Дмитриева-Мамонова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Романова Прасковья Фёдоровна
Титул: царевна
Работа или профессия
Неизвестно
Царь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1696
Захоронен в Архангельском соборе.