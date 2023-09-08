Кошаровский Янкель (Яков) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошаровский Янкель (Яков)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Чернобыль, Київська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Полякова Берта

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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