Климова (Князева) Пераскева Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#376
Бракосочетание
17.07.1877 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#376
Смерть
Неизвестно