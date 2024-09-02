Климова (Князева) Пераскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова (Князева) Пераскева Григорьевна

Климова (Князева) Пераскева Григорьевна

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#376
Бракосочетание
17.07.1877 ст.

Муж: Климов Василий Стефанович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#376
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.