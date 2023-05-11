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Власовъ Георгий

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.11.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1867

Отец: Власовъ Андрей

Мать: Вавилова Матрона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.07.1894

Жена: Власова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1895

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Власова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1897

Дочь: Власова Анастасия

Мать ребёнка: Власова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1899

Сын: Власовъ Василий

Мать ребёнка: Власова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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