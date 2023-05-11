Власовъ Георгий
Место рождения
Дата рождения25.11.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1867
Отец: Власовъ Андрей
Мать: Вавилова Матрона
Бракосочетание
10.07.1894
Жена: Власова Ирина
Рождение ребёнка
21.08.1895
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Власова Ирина
Рождение ребёнка
14.12.1897
Дочь: Власова Анастасия
Мать ребёнка: Власова Ирина
Рождение ребёнка
06.02.1899
Сын: Власовъ Василий
Мать ребёнка: Власова Ирина