Гегель (-) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гегель Александр Райнгольдович
Отец ребёнка: Гегель Райнгольд Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гегель Виктор Райнгольдович
Отец ребёнка: Гегель Райнгольд Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гегель Эдуард Райнгольдович
Отец ребёнка: Гегель Райнгольд Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно