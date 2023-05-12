Гегель (-) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гегель (-) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гегель Александр Райнгольдович

Отец ребёнка: Гегель Райнгольд Павлович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гегель Виктор Райнгольдович

Отец ребёнка: Гегель Райнгольд Павлович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гегель Эдуард Райнгольдович

Отец ребёнка: Гегель Райнгольд Павлович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гегель Райнгольд Павлович

Смерть
Неизвестно
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