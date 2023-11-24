Гущина (Рехтина) Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958
Бракосочетание
20.09.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.06.1982
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1987
Дочь: Лапина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности