Гущина (Рехтина) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Рехтина) Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958

Отец: Рехтин Александр Семенович

Мать: Рехтина Валентина Николаевна

Бракосочетание
20.09.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.06.1982

Сын: Гущин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1987

Дочь: Лапина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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