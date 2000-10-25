Гладышев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышев Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1950

Дата смерти

25.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Любовь Ивановна

Смерть
25.10.2000
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
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