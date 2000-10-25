Гладышев Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1950
Дата смерти25.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Любовь Ивановна
Смерть
25.10.2000
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край