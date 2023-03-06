Шаклеина Евдокия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина Евдокия Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Ясонова

Отец ребёнка: Шаклеин Ясон Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шаклеин Лука Ясонов

Отец ребёнка: Шаклеин Ясон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Ясон Иванович

Смерть
Неизвестно
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