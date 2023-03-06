Шаклеина Евдокия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Ясонова
Отец ребёнка: Шаклеин Ясон Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шаклеин Лука Ясонов
Отец ребёнка: Шаклеин Ясон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно