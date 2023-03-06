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Шаклеин Ясон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шаклеин Иван Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Ясонова

Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Кондратьева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шаклеин Лука Ясонов

Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Евдокия Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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