Шаклеин Ясон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шаклеин Иван Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Ясонова
Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шаклеин Лука Ясонов
Мать ребёнка: Шаклеина Евдокия Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно