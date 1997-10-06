Ладвез (Брюнелли) Сталина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1926
Дата смерти06.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926
Отец: Брюнелли Евгений Львович
Мать: Артемия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
19.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладвез Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
22.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладвез Борис Георгиевич
Смерть
06.10.1997