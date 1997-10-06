Ладвез (Брюнелли) Сталина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладвез (Брюнелли) Сталина Евгеньевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.02.1926

Дата смерти

06.10.1997

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926

Отец: Брюнелли Евгений Львович

Мать: Артемия Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1961

Муж: Ладвез Борис Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладвез Борис Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладвез Борис Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.10.1997

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