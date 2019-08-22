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Ладвез Борис Георгиевич

Место рождения

Хабаровск, Россия

Дата рождения

22.08.1926

Дата смерти

08.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926

Отец: Ладвез Георгий Михайлович

Мать: Ладвез Ольга Михайловна

Хабаровск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1961

Жена: Ладвез Сталина Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладвез Сталина Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладвез Сталина Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.05.2006

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