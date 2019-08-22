Ладвез Борис Георгиевич
Место рожденияХабаровск, Россия
Дата рождения22.08.1926
Дата смерти08.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926
Отец: Ладвез Георгий Михайлович
Мать: Ладвез Ольга Михайловна
Хабаровск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
19.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладвез Сталина Евгеньевна
Рождение ребёнка
22.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладвез Сталина Евгеньевна
Смерть
08.05.2006