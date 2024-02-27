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Семен Иванов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Иван Калинников

Мать: Матрена Гаврилова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.04.1849 ст.

Жена: Матрена Прокопьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.01.1855 ст.

Жена: Мария Кириллова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1858 ст.

Дочь: Прасковья Семенова

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.08.1862 ст.

Дочь: Василиса Семенова

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Владимир Семенов

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1870 ст.

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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