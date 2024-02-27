Семен Иванов
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Иван Калинников
Мать: Матрена Гаврилова
Бракосочетание
10.04.1849 ст.
Жена: Матрена Прокопьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.01.1855 ст.
Жена: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
25.10.1858 ст.
Дочь: Прасковья Семенова
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
11.08.1862 ст.
Дочь: Василиса Семенова
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Владимир Семенов
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
08.03.1870 ст.
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Смерть
Неизвестно