Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Волоснова Наталья

Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Савельевъ Григорий

Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Анна Михайлова

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