Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Волоснова Наталья
Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Савельевъ Григорий
Мать ребёнка: Савельева Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Анна Михайлова