Варзина Феодосия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варзина (Балакина) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович
Смерть
Неизвестно