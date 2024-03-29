Варзина Феодосия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Феодосия Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варзин Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Варзина (Балакина) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Варзин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Варзин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Кириллович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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