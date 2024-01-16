Колосова Агафья Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Колосов Ефимий Прокопьевич
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
05.01.1884
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ольга Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колосов Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно