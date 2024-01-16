Колосова Агафья Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Агафья Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Колосов Ефимий Прокопьевич

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
05.01.1884

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольга Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колосов Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Осипович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Прокопий Осипович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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