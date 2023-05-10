Хавхалюк (Ткаченко) Феодора Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавхалюк (Ткаченко) Феодора Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткаченко Евстафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Хавхалюк Василий Кириллович

Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хавхлюк Петр Кириллович

Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хавхалюк Иван Кириллович

Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хавхалюк Юстинья (Устинья) Кирилловна

Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Наталия Кирилловна

Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович

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