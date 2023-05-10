Хавхалюк (Ткаченко) Феодора Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткаченко Евстафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Хавхалюк Василий Кириллович
Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хавхалюк Юстинья (Устинья) Кирилловна
Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Наталия Кирилловна
Отец ребёнка: Хавхалюк Кирилл Акимович