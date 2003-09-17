Тарарин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.07.1947
Дата смерти17.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1947
Отец: Колпаков Иван
Мать: Тарарина Мария
Рождение ребёнка
23.02.1967
Сын: Тарарин Виктор Викторович
Мать ребёнка: Тарарина Нина Витальевна
Рождение ребёнка
26.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарарина Нина Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарарина Нина Витальевна
Смерть
17.09.2003
Похороны
Неизвестно
Сиволобовское кладбище