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Тарарин Виктор Иванович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

05.07.1947

Дата смерти

17.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1947

Отец: Колпаков Иван

Мать: Тарарина Мария

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1967

Сын: Тарарин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Тарарина Нина Витальевна

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарарина Нина Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарарина Нина Витальевна

Смерть
17.09.2003
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Сиволобовское кладбище
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