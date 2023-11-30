Кукушкин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти25.03.1938
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Кукушкин Петр Никитич
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
03.07.1929
Сын: Кукушкин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза «Максим Горький»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1938
Причина смерти: расстрелян