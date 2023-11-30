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Кукушкин Сергей Петрович

Место рождения

Шугайлова, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

25.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кукушкин Петр Никитич

Мать: Евдокия Павловна

Шугайлова, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1929

Сын: Кукушкин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Шугайлова, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза «Максим Горький»
Место жительства
Неизвестно
Заворыкино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.03.1938
Заворыкино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: расстрелян
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