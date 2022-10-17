деревня Шугайлова, деревня Шугайлова, Медынский уезд, Калужская губерния (на 1859) — Familio

Шугайлова

Медынский уезд, Калужская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По поводу распространения крестьянином Калужской губернии Медынского уезда, Кузовской волости деревни Шугайловой Федором Ефимовым среди нижних чинов в городе Москве прест Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2314Шугайлова, д. вл.при р. Шане.28440123157
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