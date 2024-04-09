(1Я Жена) Фекла Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Песегов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1793
Сын: Песегов Яков Иванов
Отец ребёнка: Песегов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Песегова) Домна Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Песегова) Мавра Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Федоров
Смерть
Неизвестно