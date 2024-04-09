(1Я Жена) Фекла Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(1Я Жена) Фекла Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песегов Иван Федоров

Рождение ребёнка
1793

Сын: Песегов Яков Иванов

Отец ребёнка: Песегов Иван Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Песегова) Домна Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Песегова) Мавра Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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