(Трофимова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трофимова) Мария Иванова

(Трофимова) Мария Иванова

Место рождения

Нижнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Трофимов Иван

Мать: не указана

Нижнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
28.10.1898

Муж: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Григорьев Павел Арсеньев

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.07.1901

Дочь: Ольга Арсеньева

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.10.1902

Дочь: Матрона Арсеньева

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евгения Арсеньева

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.04.1908

Дочь: Александра Арсеньева

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1911

Дочь: Анна Арсеньева

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1914

Сын: Григорьев Николай Арсеньев

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1916

Дочь: Елена Арсеньева

Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close