(Трофимова) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Трофимов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1898
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.01.1900
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Рождение ребёнка
09.07.1901
Дочь: Ольга Арсеньева
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Рождение ребёнка
09.10.1902
Дочь: Матрона Арсеньева
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евгения Арсеньева
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Рождение ребёнка
03.04.1908
Дочь: Александра Арсеньева
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Рождение ребёнка
15.10.1911
Дочь: Анна Арсеньева
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Рождение ребёнка
02.05.1914
Сын: Григорьев Николай Арсеньев
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Рождение ребёнка
18.05.1916
Дочь: Елена Арсеньева
Отец ребёнка: Григорьев Арсений Димитриев
Смерть
Неизвестно