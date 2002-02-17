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Байков Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1929

Дата смерти

17.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Анна Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Анна Пантелеевна

деревня Кинзель, Идринский район, Красноярский Край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
17.02.2002
Похороны
Неизвестно
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
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