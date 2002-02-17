Байков Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1929
Дата смерти17.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байкова Анна Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова Анна Пантелеевна
деревня Кинзель, Идринский район, Красноярский Край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.2002
Похороны
Неизвестно