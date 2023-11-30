Нилус Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1864
Отец: Нилус Николай Богданович
Мать: не указана
Крещение
27.01.1865
27 января 1865 г. в церкви Архангело-Михайловского женского монастыря г. Одессы был крещён рождённый 25 ноября 1864 г. Александр, сын отставного подполковника Николая Богдановича Нилуса и его супруги ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно