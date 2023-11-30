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Нилус Александр Николаевич

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

25.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1864

Отец: Нилус Николай Богданович

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Крещение
27.01.1865
Одесса, Одеська область
27 января 1865 г. в церкви Архангело-Михайловского женского монастыря г. Одессы был крещён рождённый 25 ноября 1864 г. Александр, сын отставного подполковника Николая Богдановича Нилуса и его супруги ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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