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Рабазова Анфиса Львовна

Место рождения

Юрьевец, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.07.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевец, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1949

Сын: Рабазов Валентин Анатольевич

Отец ребёнка: Рабазов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Рабазова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Рабазов Анатолий Александрович

Бракосочетание
12.08.1996

Муж: Рабазов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рабазов Валентин Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Рабазов Валентин Анатольевич

Смерть
Неизвестно
Похоронена в Варежском кладбище
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