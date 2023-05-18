Рабазова Анфиса Львовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1949
Сын: Рабазов Валентин Анатольевич
Отец ребёнка: Рабазов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1956
Дочь: Рабазова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Рабазов Анатолий Александрович
Бракосочетание
12.08.1996
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рабазов Валентин Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рабазов Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Рабазов Валентин Анатольевич
Смерть
Неизвестно
Похоронена в Варежском кладбище