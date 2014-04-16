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Рабазов Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

22.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: Рабазов Александр Ксенофонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1949

Сын: Рабазов Валентин Анатольевич

Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Рабазова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна

Смерть
22.01.1970
Похоронен в Варежском кладбище
Бракосочетание
12.08.1996

Жена: Рабазова Анфиса Львовна

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