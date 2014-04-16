Рабазов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1927
Дата смерти22.01.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
Отец: Рабазов Александр Ксенофонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1949
Сын: Рабазов Валентин Анатольевич
Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна
Рождение ребёнка
01.01.1956
Дочь: Рабазова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Рабазова Анфиса Львовна
Смерть
22.01.1970
Похоронен в Варежском кладбище
Бракосочетание
12.08.1996
Жена: Рабазова Анфиса Львовна