(Петрова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Безсчастнова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Безсчастнова Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Безсчастнов Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
28.06.1851
Сын: Безсчастнов Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Безсчастнов Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
1859
Сын: Безсчастнов Терентий Терентьевич
Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)
Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно