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(Петрова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Безсчастнова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Безсчастнова Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Рождение ребёнка
1850

Сын: Безсчастнов Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Рождение ребёнка
28.06.1851

Сын: Безсчастнов Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Рождение ребёнка
1853

Сын: Безсчастнов Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Рождение ребёнка
1858

Сын: Безсчастнов Иоанн (Иван) Терентьевич

Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Рождение ребёнка
1859

Сын: Безсчастнов Терентий Терентьевич

Отец ребёнка: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсчастнов Терентий Иоаннович (Иванович)

Смерть
Неизвестно
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