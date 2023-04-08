Мухаметша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Габбас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Хасанша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарукша

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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