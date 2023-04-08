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Мухаметша
Мухаметша
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Габбас
1815 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Хасанша
1870 г.р.
Фарукша
Добавил:
ГН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Габбас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын:
Хасанша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Фарукша
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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