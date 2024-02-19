Лукьянов Моисей Лукьянович
Место рожденияд. Головино, Тверская губерния
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Матрёна Моисеевна
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ксения Моисеевна
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Марфа Моисеевна
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
д. Головино, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно