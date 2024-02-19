Лукьянов Моисей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Моисей Лукьянович

Место рождения

д. Головино, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Лукьянов Лукьян Васильевич

Мать: Лукьянова Марфа Меркульевна

д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Лукьянов Егор Моисеевич

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Матрёна Моисеевна

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ксения Моисеевна

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Марфа Моисеевна

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

д. Головино, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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