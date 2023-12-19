Борисова (Якунина) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Якунина) Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1889

Дочь: Борисова Мария Ильина

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
23.07.1890

Сын: Борисов Василий Ильин

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Борисова Анна Ильина

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
02.07.1898

Сын: Борисов Андрей Ильин

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
03.06.1901

Сын: Борисов Александр Ильин

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Борисов Евгений Ильин

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
30.09.1907

Сын: Борисов Александр Ильин

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
16.08.1909

Дочь: Борисова Надежда Ильина

Отец ребёнка: Иван Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ильин

Смерть
Неизвестно
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