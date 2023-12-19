Борисова (Якунина) Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1889
Дочь: Борисова Мария Ильина
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
23.07.1890
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: Борисова Анна Ильина
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
02.07.1898
Сын: Борисов Андрей Ильин
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
03.06.1901
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
20.01.1903
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
30.09.1907
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
16.08.1909
Дочь: Борисова Надежда Ильина
Отец ребёнка: Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ильин
Смерть
Неизвестно