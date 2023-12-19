Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1868
Отец: Илья Александрович
Мать: Мелания Григорьева
Бракосочетание
14.02.1888
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.03.1889
Дочь: Борисова Мария Ильина
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
23.07.1890
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: Борисова Анна Ильина
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.07.1898
Сын: Борисов Андрей Ильин
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
03.06.1901
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
20.01.1903
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
30.09.1907
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
16.08.1909
Дочь: Борисова Надежда Ильина
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно