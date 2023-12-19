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Иван Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1868

Отец: Илья Александрович

Мать: Мелания Григорьева

Бракосочетание
14.02.1888

Жена: не указана

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.03.1889

Дочь: Борисова Мария Ильина

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
23.07.1890

Сын: Борисов Василий Ильин

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Борисова Анна Ильина

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
02.07.1898

Сын: Борисов Андрей Ильин

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
03.06.1901

Сын: Борисов Александр Ильин

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Борисов Евгений Ильин

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
30.09.1907

Сын: Борисов Александр Ильин

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
16.08.1909

Дочь: Борисова Надежда Ильина

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Евдокия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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