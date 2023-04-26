(Алексеева) 2я Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1906
Рождение ребёнка
22.02.1907
Дочь: Анастасия Флоровна
Отец ребёнка: Иванов Фрол Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.10.1908
Дочь: Зиновия Флоровна
Отец ребёнка: Иванов Фрол Леонтьевич
Смерть
Неизвестно