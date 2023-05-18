Талдыкина (Меркулова) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Демидович
Рождение ребёнка
12.01.1916 ст.
Сын: Талдыкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно