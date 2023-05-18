Талдыкина (Меркулова) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Меркулова) Любовь Андреевна

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Демидович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1916 ст.

Сын: Талдыкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Демидович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Григорий Демидович

Смерть
Неизвестно
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