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Максина Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1857

Муж: Максин Семен Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для уволенного по бессрочному билету рядового солдата Семена Яковлевича Максина и вдовы Марфы Васильевны Кондрашевой.
Рождение ребёнка
01.07.1858

Дочь: Максина Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Максин Семен Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1860

Дочь: Максина Параскева

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1864

Дочь: Максина Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1865

Дочь: Максина Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Максин Семен Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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