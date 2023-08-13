Максина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1857
Второй брак для уволенного по бессрочному билету рядового солдата Семена Яковлевича Максина и вдовы Марфы Васильевны Кондрашевой.
Рождение ребёнка
01.07.1858
Дочь: Максина Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Максин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1860
Дочь: Максина Параскева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1864
Дочь: Максина Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.09.1865
Дочь: Максина Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Максин Семен Яковлевич
Смерть
Неизвестно