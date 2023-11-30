Ремизов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизов Степан

Место рождения

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремизов Брат Георгия Федотовича

Мать: скрыто настройками приватности

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: ?

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
| на памяти народа указан Шиловский район (граница рядом с Сушками сейчас)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ремизов Владимир Степанович

Мать ребёнка: ?

Сушки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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