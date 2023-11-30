Ремизов Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремизов Брат Георгия Федотовича
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: ?
| на памяти народа указан Шиловский район (граница рядом с Сушками сейчас)
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ремизов Владимир Степанович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно