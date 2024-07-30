Нехорошев Самойла Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нехорошева Агафья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Нехорошева) Варвара Самойловна
Мать ребёнка: Нехорошева Агафья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Нехорошева) Елизавета Самойловна
Мать ребёнка: Нехорошева Агафья
Военная служба
1836
забран в рекруты
Смерть
Неизвестно