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Нехорошев Самойла Иванович

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Нехорошев Иван Саввович

Мать: Нехорошева Агафья Савостьяновна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Агафья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Нехорошева) Варвара Самойловна

Мать ребёнка: Нехорошева Агафья

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Нехорошева) Елизавета Самойловна

Мать ребёнка: Нехорошева Агафья

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1836
забран в рекруты
Смерть
Неизвестно

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