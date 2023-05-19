Марфа Егорова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1885
Муж: Яков Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1886
Дочь: Улита Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
23.10.1890
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
06.07.1893
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
22.07.1894
Сын: Борис Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
27.05.1896
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
16.10.1897
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Смерть
Неизвестно