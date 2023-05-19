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Марфа Егорова

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Георгий

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Яков Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1886

Дочь: Улита Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1890

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1893

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Борис Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1896

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1897

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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