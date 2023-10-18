Якшина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Якшина Параскева Зиновьевна
Отец ребёнка: Якшин Зиновий Федорович
в 1916 было 16 лет
Рождение ребёнка
15.04.1907
Отец ребёнка: Якшин Зиновий Федорович
в 1916 было 8 лет
Рождение ребёнка
1916 ст.
Отец ребёнка: Якшин Зиновий Федорович
в 1916 было 5 месяцев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно