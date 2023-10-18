Якшина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Якшина Параскева Зиновьевна

Отец ребёнка: Якшин Зиновий Федорович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1916 было 16 лет
Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Якшин Федор Зиновьевич

Отец ребёнка: Якшин Зиновий Федорович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1916 было 8 лет
Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Якшин Яков Зиновьевич

Отец ребёнка: Якшин Зиновий Федорович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
в 1916 было 5 месяцев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Зиновий Федорович

Смерть
Неизвестно
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