Орлова Ксения Калистратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти18.02.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Орлов Василий Петров
Отец ребёнка: Орлов Петр
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Федор Петров
Отец ребёнка: Орлов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Петр
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
18.02.1900