Орлова Ксения Калистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Ксения Калистратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

18.02.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Орлов Василий Петров

Отец ребёнка: Орлов Петр

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Федор Петров

Отец ребёнка: Орлов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Петр

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
18.02.1900
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