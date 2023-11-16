Пермякова (Яковлева) Мария Матвеевна
Место рожденияПермская губ., д. Борисово
Дата рождения1897
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Пермская губ., д. Борисово
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Пермяков Семён Гаврилович
Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Голикова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Пермяков Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Пермяков Александр Семёнович
Отец ребёнка: Пермяков Семён Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976