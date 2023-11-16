Пермякова (Яковлева) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермякова (Яковлева) Мария Матвеевна

Пермякова (Яковлева) Мария Матвеевна

Место рождения

Пермская губ., д. Борисово

Дата рождения

1897

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Яковлев Матвей Данилович

Мать: Яковлева Елена Степановна

Пермская губ., д. Борисово
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пермяков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Пермяков Семён Гаврилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Голикова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Пермяков Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пермяков Александр Семёнович

Отец ребёнка: Пермяков Семён Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Семён Гаврилович

Смерть
1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close