Катанаева (Таскаева) Марфа Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таскаев Прокопий Яковлевич
Мать: Пана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанаева Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Катанаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанаева Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Катанаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанаева Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Катанаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанаева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Катанаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катанаев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Катанаев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанаева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Катанаев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катанаев Михаил
Смерть
Неизвестно