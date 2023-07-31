Катанаева (Таскаева) Марфа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанаева (Таскаева) Марфа Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таскаев Прокопий Яковлевич

Мать: Пана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катанаева Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Катанаев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катанаева Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Катанаев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катанаева Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Катанаев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катанаева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Катанаев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катанаев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Катанаев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катанаева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Катанаев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катанаев Михаил

Смерть
Неизвестно
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