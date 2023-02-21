Величутина (Рябкова) Любовь Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1988
Дочь: Богданова Светлана
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1995
Сын: Величутин Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности