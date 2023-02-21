Величутина (Рябкова) Любовь Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеличутина (Рябкова) Любовь Витальевна

Величутина (Рябкова) Любовь Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1988

Дочь: Богданова Светлана

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1995

Сын: Величутин Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close