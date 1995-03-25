Величутин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величутин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1995

Отец: Величутин Владимир Александрович

Мать: Величутина Любовь Витальевна

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