Чельцова (Сычевских) Домна (Анна) Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова (Сычевских) Домна (Анна) Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чельцова Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Чельцов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Чельцов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чельцов Андрей Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Чельцов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Чельцов Андрей Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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