Чельцова (Сычевских) Домна (Анна) Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чельцова Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Чельцов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чельцов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чельцов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Чельцов Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно